Kurz vor der Eröffnung gewährt Familie Matthews einen exklusiven Blick in den neuen Edeka-Markt in Ziesar. Doch was auf den ersten Blick vertraut wirkt, unterscheidet sich in entscheidenden Punkten von Genthin.

Neuer Markt, neues Konzept: Warum Edeka Matthews in Ziesar ganz anders ist

Genthin/Ziesar - Das E-Center Matthews aus Genthin wächst weiter: Rund zwei Wochen vor der offiziellen Eröffnung der neuen Edeka-Filiale in Ziesar hat die Volksstimme bereits einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten erhalten. Dabei wurden einige Unterschiede zur bestehenden Filiale in Genthin deutlich.