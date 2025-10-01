weather wolkig
  4. Börde: Friedensbaum feiert Geburtstag: Ein Ständchen für die Gutensweger Linde an der Kirche

Die Gutensweger feiern am 11. Oktober den 9. Geburtstag eines besonderen Baumes. Mit Liedern, Kuchen und Erinnerungen soll an ein Symbol des Friedens erinnert werden.

Von Sebastian Pötzsch 01.10.2025, 09:00
Beim neunten Lindengeburtstag in Gutenswegen sorgte Monika Bednarz vom Heimat- und Kulturverein mit ihrer Drehorgel für Stimmung. Archivfoto: Kristina Reiher

Gutenswegen - Die Linde in unmittelbarer Nähe der Dorfkirche „Sankt Katharina“ in Gutenswegen ist den Bewohnern besonders ans Herz gewachsen. Nach einem Sturmschaden wurde deshalb ein neuer Baum gepflanzt. Aus diesem Anlass wird am Sonnabend, 11. Oktober, ab 14 Uhr der nunmehr 9. Lindengeburtstag gefeiert. Warum den Gutenswegern ihr Baum so wichtig ist ...