Am 18. und 19. Oktober steigt in der Friesenhalle die Zerbster Wiesn mit bayrischen Spezialitäten und den typischen Gaudi-Wettbewerben. Außerdem stellt Schlagersänger Martin Zimmermann stellt am 19. Oktober in der Friesenhalle elf neue Songs vor.

Auch die typischen Wettbewerbe wie Baumstammsägen und das Bierkrugstemmen sind wieder am Start.

Zerbst - Am Wochenende steigt in der Friesenhalle wieder die Zerbster Wiesn mit bayrischen Spezialitäten und den typischen Gaudi-Wettbewerben. Die Gaudi beginnt am Sonnabend traditionell mit dem Fassbieranstich, den in diesem Jahr Bauhof-Chef Florian Markmann übernehmen. Und gleich im Anschluss, wenn „O'zapft is“, wird die Partyband „Ventura Fox“ für Stimmung sorgen. Nicht nur das, auch die typischen Wettbewerbe wie Baumstammsägen und das Bierkrugstemmen sind wieder am Start. Start ist um 20, Einlass ab 19 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit Blasmusik bei einem zünftigen Frühschoppen. Dazu werden deftige Eisbeine mit Sauerkraut aus der Feldküche und bayrische Spezialitäten serviert.

Präsentationsveranstaltung: Martin Zimmermann stellt neues Studioalbum vot

Außerdem stellt Schlagersänger Martin Zimmermann am Nachmittag in der Friesenhalle elf neue Songs vor. Auf seinem gerade eben erst erschienenen zweiten Studioalbum sind aber auch drei Coverversionen zu hören - nebst zwei Überraschungen, auf sich die Fans freuen dürfen.

So wird der Sonntagnachmittag zur Präsentationsveranstaltung. Als Verstärkung hat Zimmi das Duo ‚Franken Express‘ eingeladen, die das Programm mitgestalten werden und das Album mitproduziert haben.

Ticket- beziehungsweise Tischreservierungen sind ab sofort in Hebäcker’s Gaststube und Biergarten möglich, persönlich in der Haselopstraße 31, auch telefonisch unter (03923) 783068 oder an der Abend- und Tageskasse.