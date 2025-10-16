Lokale Aktionen und Kommunalpolitik Nicht nur im Stadtrat in Genthin: So können junge Leute ihr Heimatregion mitgestalten
Schüler des Bismarck-Gymnasium beschäftigen sich aktuell mit der Kommunalpolitik. Ziel ist es, die Verknüpfung von lokaler Politik und Verwaltung zu verstehen. Daneben geht es aber auch um das selbst Mitmachen.
Genthin - So viele Besucher sieht der Genthiner Stadtrat selten. Doch die jüngste Sitzung sprengte den gewohnten Rahmen – sie musste aus dem Rathaus ins Kreishaus verlegt werden, weil schlicht nicht genug Platz war. Der Grund: Gleich mehrere Klassen des Bismarck-Gymnasiums wollten live miterleben, wie Kommunalpolitik funktioniert.