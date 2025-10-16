Schüler des Bismarck-Gymnasium beschäftigen sich aktuell mit der Kommunalpolitik. Ziel ist es, die Verknüpfung von lokaler Politik und Verwaltung zu verstehen. Daneben geht es aber auch um das selbst Mitmachen.

Nicht nur im Stadtrat in Genthin: So können junge Leute ihr Heimatregion mitgestalten

Vor zwei Jahren waren Bismarck-Schüler in Genthiner Gremien zu Gast und präsentierten eigene Ideen zur Stadtgestaltung.

Genthin - So viele Besucher sieht der Genthiner Stadtrat selten. Doch die jüngste Sitzung sprengte den gewohnten Rahmen – sie musste aus dem Rathaus ins Kreishaus verlegt werden, weil schlicht nicht genug Platz war. Der Grund: Gleich mehrere Klassen des Bismarck-Gymnasiums wollten live miterleben, wie Kommunalpolitik funktioniert.