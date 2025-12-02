Das Kino präsentiert eine Filmpremiere der besonderen Art: Am 6. und 7. Dezember erleben Besucher André Rieus Weihnachtskonzert auf der großen Leinwand.

Das diesjährige Weihnachtskonzert von Andre Rieu ist auf der großen Kinoleinwand in Genthin zu erleben.

Genthin - Eine festliche Überraschung am Nikolaustag haben die Genthiner Kinobetreiber Lars Hoffmann und Claudia Kaßler in diesem Jahr für ihr Publikum vorbereitet. Am 6. Dezember um 14.30 Uhr und am 7. Dezember um 10 Uhr präsentiert das Genthiner Union Kino das „Weihnachtskonzert 2025: Merry Christmas“ von André Rieu und seinem berühmten Johann Strauss Orchester.

Der Konzertfilm sei ein Experiment, so Lars Hoffmann. Häufig sei seitens der Besucher die Frage an die Betreiber herangetragen worden, ob ein solches Konzert auf die Leinwand gebracht werden könne. Jetzt wird Wunsch der Kinogäste Realität – die ersten Tickets wurden bereits nachgefragt, es gibt aber noch schöne Plätze für das musikalische Kinohighlight.

Mehr als 400 Blächbläser begleiten Rieu

Der weltbekannte Violinist André Rieu bringt mit Walzern, Weihnachtsliedern, besonderen Gästen wie Emma Kok (Gewinnerin der zehnten Staffel von The Voice Kids in den Niederlanden) undmehr als 400 Blechbläsern die zauberhafte Atmosphäre der Feiertage direkt nach Genthin. Für Rieu ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres – und dieses exklusive Konzert ist nur im Kino zu erleben.

Für die Kinobetreiber ist die Vorführung auch deshalb spannend, da es seit einigen Jahren digitale Soundanlagen in den Sälen gibt. Diese vemitteln nun ein echtes Konzertsallerlebnis.

Karten sind direkt an der Kinokasse und online auf der Webseite des Union Kinos erhältlich.