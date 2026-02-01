Michael Reiß von der Wildererhütte Kade mischt wieder bei dem Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt mit“. Mit dabei: Zwei seiner „persönlichen Exoten“ mit durchaus interessanten Vorzügen.

Nutria-Salami folgt auf Waschbär-Boulette: Wildererhütte aus Kade geht mit neuen Exoten ins Rennen

Michael Reiß von der Wildererhütte mit seinen Salamis für den Wettbewerb.

Kade. - Michael Reiß, Inhaber der Wildererhütte in Kade, will wieder zu den „Kulinarischen Sternen“ greifen. Zunächst einmal muss er dafür den notwendigen Schriftkram erledigen.