Michael Reiß von der Wildererhütte Kade mischt wieder bei dem Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt mit“. Mit dabei: Zwei seiner „persönlichen Exoten“ mit durchaus interessanten Vorzügen.

Von Simone Pötschke 01.02.2026, 18:36
Michael Reiß von der Wildererhütte mit seinen Salamis für den Wettbewerb.
Michael Reiß von der Wildererhütte mit seinen Salamis für den Wettbewerb. Foto: Simone Pötschke

Kade. - Michael Reiß, Inhaber der Wildererhütte in Kade, will wieder zu den „Kulinarischen Sternen“ greifen. Zunächst einmal muss er dafür den notwendigen Schriftkram erledigen.