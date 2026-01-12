Wer war Martha Brautzsch, was steckt hinter der Aderlaake und warum tragen manche Straßen nur Nachnamen? Eine neue Serie der Volksstimme geht der Herkunft Genthiner Straßennamen auf den Grund.

Was Straßennamen in Genthin über die Stadtgeschichte verraten

Genthin - Straßennamen sind in Genthin allgegenwärtig. Sie helfen bei der Orientierung, stehen auf Ausweisen, Briefumschlägen und Navigationsgeräten. Doch woher sie ihre Bezeichnung haben, ist vielen nicht bekannt.