Magdeburg, Deutschland
  4. Straßennamen erzählen Geschichte(n): Was Straßennamen in Genthin über die Stadtgeschichte verraten

Straßennamen erzählen Geschichte(n) Was Straßennamen in Genthin über die Stadtgeschichte verraten

Wer war Martha Brautzsch, was steckt hinter der Aderlaake und warum tragen manche Straßen nur Nachnamen? Eine neue Serie der Volksstimme geht der Herkunft Genthiner Straßennamen auf den Grund.

Von Mike Fleske 12.01.2026, 16:20
Woher kommen die Straßennamen in der Stadt Genthin? Dem geht eine neue Serie der volksstimme auf den Grund.
Woher kommen die Straßennamen in der Stadt Genthin? Dem geht eine neue Serie der volksstimme auf den Grund. Fotomontage: Mike Fleske

Genthin - Straßennamen sind in Genthin allgegenwärtig. Sie helfen bei der Orientierung, stehen auf Ausweisen, Briefumschlägen und Navigationsgeräten. Doch woher sie ihre Bezeichnung haben, ist vielen nicht bekannt.