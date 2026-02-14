Auch im Jerichower Land wird getanzt – als Protest gegen Gewalt an Frauen. Das Pareyer Jugendhaus veröffentlicht zum Aktionstag von „One Billion Rising“ ein Video, das Solidarität sichtbar macht.

Parey. - „One Billion Rising“ ist eine weltweite Bewegung, bei der gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht wird. Vereine und Privatleute sind aufgerufen worden, mit Tanz und kreativen Aktionen ein gemeinsames Zeichen gegen diese Gewalt zu setzen. Mitgemacht hat auch in diesem Jahr wieder das Pareyer Jugendhaus. „Bis zum 27. Januar konnten alle ihre Beiträge einreichen, das fertig geschnittene Video wird am 14. Februar veröffentlicht“, sagt Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul.

One Billion Rising 2026: Veröffentlichung um Mitternacht

Pünktlich um Mitternacht wird die fertige Sequenz auf dem Youtube-Kanal des Jugendhauses zu sehen sein. Es vereint Aufnahmen aus den Jahren 2021, 2024 und auch 2025 und zeigt die Kraft der Solidarität und des gemeinsamen Protestes.

146 Städte und Gemeinden haben sich der Initiative bislang allein in Deutschland angeschlossen. „One Billion Rising“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Women on Fire – Ni una menos“: Mit innerem Feuer, flammender Begeisterung und Empathie soll den Ursachen von patriarchaler Gewalt entgegengewirkt werden. „Für das Motto in Deutschland wurde ein eigener flammender, mitreißender und tanzbarer Kampagnensong für eine Dance-Challenge geschaffen“, so die Organisatoren.