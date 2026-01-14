weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Mitmachen bei One Billion Rising: Tanzen als Zeichen gegen Gewalt im Jerichower Land

Mitmachen bei One Billion Rising Tanzen als Zeichen gegen Gewalt im Jerichower Land

Am 14. Februar 2026 beteiligen sich Menschen weltweit an der Aktion „One Billion Rising“. Auch das Jerichower Land setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 17.01.2026, 21:47
Ein Ausschnitt aus dem Videoclip aus „One Billion Rising“
Ein Ausschnitt aus dem Videoclip aus „One Billion Rising“ Foto: Regionale Arbeitskreis für Jugendarbeit

Genthin - Mit neuen Videos möchte sich Demokratie leben im Jerichower Land an der Aktion „One Billion Rising“ beteiligen. Vereine und Privatleute werden aufgerufen, sich zu beteiligen. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske im Gespräch mit Elke Förste von der Koordinierungsstelle von Demokratie leben in Genthin.