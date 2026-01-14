Mitmachen bei One Billion Rising Tanzen als Zeichen gegen Gewalt im Jerichower Land
Am 14. Februar 2026 beteiligen sich Menschen weltweit an der Aktion „One Billion Rising“. Auch das Jerichower Land setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
Aktualisiert: 17.01.2026, 21:47
Genthin - Mit neuen Videos möchte sich Demokratie leben im Jerichower Land an der Aktion „One Billion Rising“ beteiligen. Vereine und Privatleute werden aufgerufen, sich zu beteiligen. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske im Gespräch mit Elke Förste von der Koordinierungsstelle von Demokratie leben in Genthin.