Am 14. Februar 2026 beteiligen sich Menschen weltweit an der Aktion „One Billion Rising“. Auch das Jerichower Land setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Ein Ausschnitt aus dem Videoclip aus „One Billion Rising“

Genthin - Mit neuen Videos möchte sich Demokratie leben im Jerichower Land an der Aktion „One Billion Rising“ beteiligen. Vereine und Privatleute werden aufgerufen, sich zu beteiligen. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske im Gespräch mit Elke Förste von der Koordinierungsstelle von Demokratie leben in Genthin.