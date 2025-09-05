165 Jahre Männerchor Genthin Plötzlich alles anders: Warum Männerchor mit seiner Tradition bricht

Eigentlich sollte das große Jubiläum wie gewohnt im Spätherbst stattfinden. Doch nun sorgt eine Terminänderung für Aufsehen und sie kommt nicht von innen, sondern vom Publikum. Was genau dahinter steckt und wie es weitergeht.