  165 Jahre Männerchor Genthin: Plötzlich alles anders: Warum Männerchor mit seiner Tradition bricht

Eigentlich sollte das große Jubiläum wie gewohnt im Spätherbst stattfinden. Doch nun sorgt eine Terminänderung für Aufsehen und sie kommt nicht von innen, sondern vom Publikum. Was genau dahinter steckt und wie es weitergeht.

Von Robert Sonntag 05.09.2025, 11:33
Der Handwerker-Männerchor Genthin
Genthin - Der Handwerkermännerchor Genthin feiert in diesem Jahr sein 165-jähriges Bestehen – ein stolzes Jubiläum, das mit einem besonderen Konzert gewürdigt werden soll. Doch das geplante Ereignis bringt in diesem Jahr eine ungewöhnliche Neuerung mit sich: Der Termin wird überraschend vorgezogen.