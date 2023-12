Jerichow - Das von Christel Woitzick und Antje Merten adventlich geschmückte Bürgerhaus bot kürzlich Raum für eine besondere Premiere.

Für eine Weihnachtslesestunde, ein Veranstaltungsformat, das der Heimat- und Förderverein Stadt und Kloster Jerichow speziell für Kinder entwickelte. Dabei konnten es sich die Kinder mit mitgebrachten Decken und Kopfkissen so richtig gemütlich machen. Bevor Ulrich Kriehn Bücher und Gitarre auspackte, erhielten die Kinder noch Wunschzettel, die sie zu Hause ausfüllen und dann an den Weihnachtsmann richten können.

Ulrich Kriehn hat Bücher und Gitarre dabei

Ulrich Kriehn hatte für seine kleinen Gäste im Wechsel Gedichte, Geschichten und Weihnachtslieder zusammengestellt, die eine wohlige Atmosphäre einziehen ließen. Darunter bekannte Weisen wie „Lasst uns froh und munter sein“, aber auch weithin unbekannte, teils ältere Weihnachts- und Adventslieder. Bei den Klassikern zum Fest durfte nicht das Gedicht von der „Weihnachtsmaus“ von James Krüss fehlen, die nur zur Weihnachtszeit aus ihrem Loch kommt und die nur Süßigkeiten im Sinn hat.

Die aufmerksamen Zuhörer hatten sich die Schokolade verdient. Foto: Heimatverein Jerichow

Die Kinder und ihre Eltern wurden von Ulrich Kriehn aufgefordert zu raten, ob es die Weihnachtsmaus wirklich gibt oder wer die wahren Übeltäter sind, die sich hinter ihr verstecken.

Im Gepäck hatte Ulrich Kriehn auch die Bildergeschichte von Mog, dem Kater, der von den Weihnachtsvorbereitungen so verwirrt ist, dass er aufs Dach flüchtet und sich nicht mehr herunter traut.

Zum Schluss las Kriehn eine Geschichte aus dem skandinavischen Kinderbuchklassiker „Die Langerudkinder“ von Marie Hamsun.

„Mit seiner lebendigen Erzählweise zog Herr Kriehn die Kinder in seinen Bann. Die Lesung war eine wunderbare Bereicherung für unser Vereinsleben“, resümierte Vereinsvorsitzende Yvette Below die Veranstaltung.

Kinder und Eltern, sagte Yvette Below, hätte die Weihnachtslesestunde als sehr schön empfunden und regten eine Fortsetzung im neuen Jahr an. „Natürlich nehmen wir mit Freude diesen Vorschlag auf“, kündigte die Vereinsvorsitzende an.