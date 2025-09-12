Das Genthiner Kartoffelfest startet dieses Jahr mit einem energiegeladenen Rockabend: Die junge Band Rapthor aus Genthin startet den Festabend.

Genthin - Mit richtig viel musikalischer Energie wird in diesem Jahr das Genthiner Kartoffelfest eröffnet. Rapthor stehen am Eröffnungstag auf der Bühne.

Seit knapp zwei Jahren stehen die vier gemeinsam auf der Bühne und überzeugen mit jeder Menge Energie und Leidenschaft. Ihren bisher größten Erfolg feierten sie mit dem zweifachen Sieg beim Jerichower Land Songcontest in Parchen – ein Meilenstein für die junge Band. Das sei für sie ein unglaublicher Ansport gewesen, sagen die vier Bandmitglieder.

Genthiner Band hat Repertoire mit Wumms – für jeden Rockgeschmack

Musikalisch deckt Rapthor ein breites Spektrum ab: „Das Repertoire der Band reicht von tanzbarer Rockmusik bis zu härteren Klängen – immer mit dem Ziel, das Publikum mitzureißen“, erzählt Marina Conradi, Organisatorin des Kartoffelfests. Genau das mache ihren Live-Sound aus – mitreißend, laut und unverwechselbar.

Wer die Band beim Kartoffelfest verpasst, hat schon bald wieder Gelegenheit, Rapthor live zu erleben. Am 26. Oktober treten sie beim Genthiner Kneipenfest im Bahnhof Genthin auf. Und besonders spannend: Am 23. November veranstalten sie ihr erstes eigenes Rockkonzert in der Eisenbahn Genthin.

Ein Muss für Rockfans aus dem Jerichower Land

Für Musikliebhaber aus Genthin und Umgebung ist der Auftritt von Rapthor am Freitag, 19. September, um 20 Uhr, der perfekte Start ins Festwochenende. Oder wie es in der offiziellen Ankündigung heißt: „Ein Muss für alle Rockfans aus der Region.“

Lesen Sie hier:Genthiner Judotalente auf dem Vormarsch.

Die Bandmitglieder freuen sich bereits jetzt auf den Abend und auf die Fans aus dem ganzen Landkreis. Und ganz sicher wird erste selbstgeschriebene Stück „Wenn die Liebe deinen Namen trägt“ zu hören sein.