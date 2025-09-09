Über 70 junge Judoka aus der Region zeigten bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen in Genthin vollen Einsatz – mit großem Erfolg für den gastgebenden Judoclub Genthin. Besonders die Jüngsten beeindruckten mit Technik, Ehrgeiz und Teamgeist.

Der Genthiner Judo Club kann auf ein sehr erfolgreiches Event in der Heimathalle blicken.

Genthin. - Genthin war aktuell Gastgeber für die Kreis-Kinder- und Jugendspiele (KKJS) im Judo. Über 70 junge Judoka im Alter von 6 bis 20 Jahren aus Genthin, Gerwisch und Burg gingen auf die Matte, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Judoclub Genthin war mit einer großen Gruppe – besonders aus den Altersklassen U6 und U8 – am Start.

Starke Bilanz für den JC Genthin

Die Genthiner Judokas konnten dabei insgesamt 19 Podestplätze erkämpfen, darunter eine starke Zahl an ersten Plätzen in den jüngeren Altersklassen. Elf erste Plätze sind dabei für Genthin zusammen gekommen.

Lesen Sie hier: Reinigungmittelhersteller German Hygiene Liquids verlagert Produktion von München nach Genthin.

„Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Energie unsere Kleinsten schon dabei sind“, sagt Ines Ernst-Schiller, Vereinsvorsitzende des JC Genthin. „Gerade die Altersklassen U6 und U8 haben gezeigt, was sie in kurzer Zeit gelernt haben.“

Gemeinsam stark: Dank an Helfer, Eltern und Unterstützer

Besonders dankbar zeigte sich der Verein für die Unterstützung durch die SG Blau-Weiß Gerwisch: „Ohne die Hilfe bei Technik und Organisation wäre so eine Veranstaltung kaum möglich. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Helfer und Eltern, die diesen Tag möglich gemacht haben.“

Lesen Sie auch:3 Touren, 1 Stammtisch – das Wanderjahr in Genthin.

Die Medaillen und Urkunden wurden vom Kreissportbund Jerichower Land zur Verfügung gestellt. Alles in allem sei es eine rundum gelungene Veranstaltung gewesen, die den Judosport im Landkreis weiter stärkt.