Von Simons bis Trabbi: Beim Elbauenfest in Parey präsentieren die Oldtimer-Vereine „Bärenstarkes Team“ und die „Simson Freunde“ eine Auswahl ihrer DDR-Fahrzeuge. Darunter befinden sich extravagante Modelle und auch eine echte Seltenheit.

Rarität aus der DDR: Oldtimer-Vereine aus dem Jerichower Land präsentieren ein fast vergessenes Fahrzeug

Patrick Rettig (l.) und die Oldtimerfreunde „Bärenstartes Team“ präsentieren ihre Sammlerstücke in Parey.

Parey. - „Sowas hab ich auch noch nicht gesehen“, sagt einer der Besucher des jüngsten Elbauenfestes in Parey, als er vor dem Motor-Selbstfahrer Typ 330 aus dem Jahr 1958 steht.