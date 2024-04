Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin/Magdeburg - Vor dem Magdeburger Landgericht hat ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der zuletzt in Genthin gemeldet war. Er ist wegen räuberischen Diebstahls angeklagt. Dem 25-Jährigen, der mehrere falsche Namen benutzt hat, wird vorgeworfen, am 17. Dezember 2022 und am 4. Oktober vergangenen Jahres in zwei Magdeburger Supermärkten alkoholische Getränke und Lebensmittel gestohlen zu haben.