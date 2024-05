Musik, Wissen, Partys und Kabarett stehen unter anderem am 23.5.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Himmelfahrtstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 23. Mai 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Zwei Bands im Magdeburger Moritzhof

Im Magdeburger Moritzhof läuft die Reihe Magdebands. Hier treten Musiker aus der Landeshauptstadt und Umgebung in Konzerten auf. Dieses Mal sind "New Mates" und "Lakehouse Spirit" zu Gast.

Das Magdeburger und Berliner Künstlerkollektiv "New Mates" ist die Symbiose aus einem kraftvollen wie lebendigen Pop-Sound, den tiefgehenden und persönlichen Songtexten gepaart mit einer besonderen Ausstrahlung der Mitglieder. Die Songs gehen unter die Haut – berühren nachhaltig und erzeugen unmittelbar eine Art Vertrautheit.

Singer-Songwriterin Hannah Elisa hat, nachdem sie nach Leipzig gezogen war, ein Bandprojekt gestartet? 2020 entstand so „Lakehouse Spirit“. Verträumte, sentimental im Ohr liegende Songs wie „A Neverending Story“ und „Smoke Party“, die Hannah Elisa zu zarter Akustikgitarre dargeboten hatte, bekommen nun einen ganz neuen Charakter. Die Nachdenklichkeit und der Tiefgang der Texte bleiben, musikalisch wird es jedoch mit einem Drummer, einem Leadgitarristen und einer Bassistin spannend.

„Giganten der Urzeit" im Magdeburger Museum für Naturkunde

Im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 ist für den 23.5. ein Vortrag unter dem Titel „Giganten der Urzeit − Arthropleura, Meganeura & Co" geplant. Referent ist Jörg W. Schneider aus Freiberg.

Veranstaltungsort ist der Kaiser-Otto-Saal im Museum. Der Eintritt ist frei.

Magdeburg und seine Sportler bei der Urania

Ein Vortrag von Roland Uhl in der Reihe "Magdeburg und seine Sportler" steht am 23.5. auf dem Programm der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7. Beginn ist um 15 Uhr. "Wir bitten um Anmeldung unter Telefon 0391/255060", heißt es in einer Ankündigung.

Magdeburg kann auf eine reiche und erfolgreiche Entwicklung im Sport verweisen. Viele Sportler, Trainer und Funktionäre waren in den letzten 100 Jahren sehr erfolgreich und bekannt. Wir gehen auf eine kleine Zeitreise und würdigen diesen Teil der Magdeburger Stadtgeschichte. Dieses Mal geht es um den M.S.C. Victoria 1896.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Ein Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr vom 22. bis 25. Mai sowie am 5., 6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni zur gleichen Zeit.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

Baracke: Unter dem Titel „Durstiger Donnerstag“ ist am Donnerstag im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz eine Party angesagt. Ab 23 Uhr wird Techno gespielt.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Donnerstags heißt es im Montego Beachclub "Viva Latino". Die Location befindet sich unweit der Stadthalle.

Festung Mark: Luises Garten an der Festung Mark in der Hohepfortestraße wird am 23.5. ab 17 Uhr wiedereröffnet. Für Musik sorgen bis 22 Uhr D/Baker b2b Kurt Jansen, Gewagt & Maßgeschneidert sowie madmoiselle.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 und für den Rundgang "Stadtfeld bei Nacht" mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld mit Treff um 19 Uhr an der Ecke Diesdorfer Straße/ Ecke Adelheidring zu haben. Gegebenenfalls sind noch Restkarten kurz vor Beginn der Veranstaltungen zu haben.