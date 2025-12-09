Zum Weihnachtsmarkt in Redekin sorgte das örtliche Amateurtheater mit dem Märchen „Zwerg Nase“ für einen großen Besucherandrang. Auch abseits der Bühne gab es viel zu staunen.

Redekin im Weihnachtszauber: Wie das Amateurtheater die Besucher in seinen Bann zieht

Redekin. - Je näher es in Richtung Aufführung ging, desto voller war das Areal rund um die Parkbühne in Redekin geworden. Denn seit Jahren ist das Redekinder Amateurtheater eine feste Institution und ein Magnet für Besucher, so auch beim Weihnachtsmarkt am Samstag.

Nach einem Auftritt des stetig wachsenden Theater-Nachwuchses – der Tanzmäuse und der Dancing Kids – sowie einen Auftritt des Genthiner Blasorchesters, betraten die Schauspieler im Verlauf des Nachmittags die Bühne.

Redekinder Amateurtheater lockt Besucher in den Park

Gespielt wurde hier mit „Zwerg Nase“ das Märchen ein Wilhelm Hauff, welches das Ensemble zuletzt 2007 aufgeführt hatte. Damals noch unter den Bäumen, jetzt feierte es seine Premiere auf der großen Bühne im Park, wie Leiterin Christine Graf verrät. „Bei den Proben haben wir schon viel gelacht und Spaß gehabt“, sagt sie über die 14 Teilnehmer, die oftmals gleich mehrere Rollen haben.

Sibylle (r.) und Cecile Kreter verkaufen die Sachen von Conny Tränkler. Foto: Louis Hantelmann

Der Stand von Alexandra Stolze-Graf aus Parey. Foto: Louis Hantelmann

Bei jedem Stück wird zudem versucht, eine regionale Komponente mit aufzunehmen. In diesem Jahr sind es die verschiedenen Wappen der Redekiner Ortschaften gewesen, die über das Jahr den Maibaum geschmückt haben. „Das Wappen von Scharteucke ist an dem Schloss angebracht worden, in dem der Zauberer wohnt“, erläutert Christine Graf. Erweitert wurde die Bühne zudem um einen neuen Marktstandwagen.

Festliche Deko gab es in Redekin zu kaufen. Foto: Louis Hantelmann

Viele Zuschauer sind vor allem für das Theater gekommen. Foto: Louis Hantelmann

Neues hat es auch rund um den Weihnachtsmarkt gegeben: So hat man in Form der Feuerwehr und des Sportvereins erstmals selbst die Bewirtung beim Weihnachtsmarkt übernommen, wie Ortsbürgermeister Daniel Schünicke berichtet. Nach 62 Jahren ist zudem mit Alfred Magnus der langjährige Weihnachtsmann in den Ruhestand gegangen und hat die, vor allem für die Kinder, wichtige Aufgabe an Thomas Renzmann weitergegeben.

Kunst und Handwerk auf dem Weihnachtsmarkt in Redekin

Geshoppt werden durfte natürlich auch reichlich: Die Angebote reichten von Honig aus dem Ort bis zu handgemachter Deko. Passend zur Jahreszeit hat beispielsweise Alexandra Stolze-Graf aus Parey ihren Stand mit Basteleien und Figuren aus Draht sowie Seidenwachspapier aufgebaut.

Ein paar Meter weiter waren Sibylle und Cecile Kreter im Auftrag von Conny Tränkler aus Burg unterwegs. Diese ist fast blind, berichtet Sibylle Kreter, und stellt Taschen, Kissen oder auch Karten zu jedem Anlass in reiner Handarbeit her.

Zum Ausklang des Abends wurde unter freiem Himmel bei großem Tanz im Park gemeinsam in den Advent gefeiert.