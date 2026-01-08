Der Fläminger Rassetaubenclub präsentiert am 16. und 17. Januar seine nächste Ausstellung. Diese steht im Zeichen der Erinnerung an den verstorbenen Mitbegründer des Vereins.

Mondain-Taubenzüchter Ib Nielsen aus Dänemark und Andreas Ranft, Vorsitzender des Fläminger Rassetaubenclubs, mit einer weißen Mondain-Taube, die gerade das Prädikat "vorzüglich" erhalten hat.

Genthin/Fienerode - Fienerode. Wenn in Fienerode das sanfte Gurren hunderter Tauben die Luft erfüllt, ist es wieder Zeit für den Höhepunkt im Kalender des Fläminger Rassetaubenclubs. Zur 24. offenen Schau haben 41 Züchter von nah und fern insgesamt 419 Tiere gemeldet – ein neuer Rekordwert, der die wachsende Bedeutung der Veranstaltung unterstreicht.