24. Offene Rassetaubenschau Rekordkulisse in Fienerode: 400 Tauben gurren bei der Manfred-Fatke-Gedächtnisschau
Der Fläminger Rassetaubenclub präsentiert am 16. und 17. Januar seine nächste Ausstellung. Diese steht im Zeichen der Erinnerung an den verstorbenen Mitbegründer des Vereins.
08.01.2026, 11:44
Genthin/Fienerode - Fienerode. Wenn in Fienerode das sanfte Gurren hunderter Tauben die Luft erfüllt, ist es wieder Zeit für den Höhepunkt im Kalender des Fläminger Rassetaubenclubs. Zur 24. offenen Schau haben 41 Züchter von nah und fern insgesamt 419 Tiere gemeldet – ein neuer Rekordwert, der die wachsende Bedeutung der Veranstaltung unterstreicht.