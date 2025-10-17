Stendal muss wegen knapper Kassen bei der Förderung im Sportbereich sparen. Was das für die betroffnen Vereine bedeutet.

Die Anlage des Post SV Stendal aus der Luft: Vereine erhalten von der Stadt Geld über die Sportförderrichtlinie, um ihre Plätze in Schuss zu halten.

Stendal. - Die Stadt Stendal hat eine neue Sportförderrichtlinie. Diese bestimmt, wie viel Geld eine Reihe von Sportvereinen von der Hansestadt bekommen, um städtische Plätze zu pflegen. Die Mitglieder des Stadtrates haben sich in dieser Woche für die neue Richtlinie ausgesprochen.