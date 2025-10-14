Die Jerichower Schützengilde lädt Kinder, Jugendliche und Interessierte in den Herbstferien zum Schießen mit dem Lasergewehr ein. Das wird geboten.

Jerichow/Steinitz. - Mehrere Höhepunkte hatte das Jahr der Schützengilde Jerichow in diesem Jahr bereits zu bieten: Anfang des Jahres hat man die neuen Laserwaffen eingeweiht, Anfang Juli feierte man das 200-jährige Bestehen der Gilde.

Weiter geht es in diesem Jahr mit einem Angebot für die Herbstferien, bei dem zu einem Laserwaffen-Pokalschießen für Kinder und Jugendliche im Alter von 8-16 Jahren eingeladen wird. Die diesjährige Veranstaltung findet am Freitag, den 17. Oktober, von 14 Uhr bis 17 Uhr im Schützenhaus in Steinitz statt.

Schießen mit dem Lasergewehr bei Jerichows Schützengilde

Anders als beim handelsüblichen Luftgewehr erfolgt die Schussabgabe bei dem Lichtgewehr mittels Laserpunkt und Übertragung ganz ohne Kugeln, sondern per Funk. Der abgegebene Schuss des Lasergewehres wird umgehend an einen Computer weitergeleitet und dort auf einem Monitor angezeigt. Dadurch kann der Schütze sofort erkennen, wie gut er geschossen hat und den nächsten Schuss umgehend korrigieren.

„Der Wettbewerb wird als Biathlon durchgeführt, dabei bilden 20 Schuss jeweils eine Serie“, erklärt Anke Hannemann, Pressewartin der Schützengilde. Pro Serie wird ein Euro Startgeld erhoben. „Wer möchte, kann auch mehrere Serien schießen“, sagt Hannemann. Die beste Serie gehe dabei in die Wertung. Bei Gleichstand wird es ein Stechen geben.

Pokale und Siegerehrung bei den Schützen in Jerichow

Gegen 17 Uhr erfolgt schließlich die Siegerehrung sowie die Pokalverleihung an den jeweils besten Jungen und an das beste Mädchen. „Die Benutzung der Laserwaffen unterliegt keiner Altersbeschränkung. Deshalb ist es unabhängig vom Wettkampf für jeden Interessierten möglich, diese auszuprobieren“, informiert Anke Hannemann.

Zusätzlich wird Interessierten ab zwölf Jahren die Nutzung der Luftgewehre auf dem hauseigenen Schießstand ermöglicht.

„Unser Vereinsraum bietet Platz für ein gemütliches Beisammensein - auch für weitere Gäste und Begleitpersonen. Dabei kann man bei Kaffee und Kuchen durch das Sichtfenster auf den Schießstand schauen und den Wettkampf beobachten“, lädt Anke Hannemann interessierte Besucher ein. Die Schützengilde Jerichow freut sich auf alle Teilnehmer und Gäste und hofft, dass das Angebot genutzt wird.