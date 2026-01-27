Schön ist sie von außen nicht anzusehen: die Unterführung am Genthiner Bahnhof. Der geschützte Raum der Unterführung lädt immer wieder zu Vandalismus ein. Ein weiteres Problem bringt jetzt das Wetter mit.

Genthin - Die Unterführung in Genthin ist immer wieder Thema - Vandalismus, Müll, Geruch sind oft das Problem. Mit den jetzigen Temperaturen, die geregelt im Minusbereich sind, und dem getauten Schnee ergibt sich noch ein ganz neues Problem, wie Klaus-Dieter Bauer, Vorsitzender des Seniorenbeirates, kürzlich beim dritten Stadtspaziergang durch Genthin anmerkte.