Vom Glitzerkleid bis zur Polizei-Uniform: Harzer, die noch eine Verkleidung für die nächste Faschingsparty suchen, werden bei den Wernigeröder Auerhähnen fündig. Der Carneval-Club hat einen Kostüm-Fundus eingerichtet.

Faschingsfans können sich im Fundus des Carneval-Clubs Wernigeröder Auerhähne mit Kostümen eindecken, laden der Vorsitzende Marco Steinhauer und seine Stellvertreterin Katrin Jäschke ein.

Wernigerode. - So ziemlich jeder Zentimeter des Raums ist ausgefüllt: Dicht an dicht hängen Kleider und Anzüge - von knallbunt bis glitzernd – auf mehreren Ebenen. Hüte, Federboas und Brillen füllen die Regalböden. Wer noch ein Kostüm für eine Faschingsparty sucht, wird hier fündig – im Fundus des Carneval-Club Wernigeröder Auerhähne (CCW).