Das Tierheim Stendal vermittelt Fundhündin Chayenne aus der vereisten Biese bei Dobbrun in die Nähe von Lüderitz. Für die neuen Besitzer eine glückliche Fügung.

Aus dem Eis gerettete Fundhündin Chayenne findet neues Zuhause - Familie kennt sich mit „Aussis“ aus

Vermittelt ins Glück: Hündin Chayenne (jetzt Merle) mit ihren neuen Besitzern Silke und Detlef Polte. Sie haben sie am Dienstag aus dem Tierheim Stendal abgeholt. Es gab 14 weitere Interessenten für die Australien-Shepherd-Hündin.

Stendal/Dobbrun. - Ende gut, alles gut. In diesem Fall stimmt es. Die Australien-Shepherd-Hündin, die am 9. Januar von der Feuerwehr Osterburg aus der vereisten Biese bei Dobbrun gerettet wurde, hat eine neue Familie gefunden. Im Tierheim Stendal Chayenne genannt, zieht die etwa fünfjährige „Merle“ nun zu Silke und Detlef Polte aufs Land bei Lüderitz. „Das ist eine glückliche Fügung für uns, das sollte so sein“, sagt das neue Frauchen. Nicht von ungefähr.