Wer Kinderkleidung, Spielsachen oder andere tolle Dinge hat und diese gegen etwas Geld loswerden möchte, hat bald in Jerichow die Chance dazu. Bei der Kleider- und Spielzeugbörse kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Heimatverein lädt zur Kleider- und Spielzeugbörse in Jerichow ein

Zur Kleider- und Spielzeugbörse wird im März in das Bürgerhaus Jerichow geladen.

Jerichow. - Wer noch Kinderkleidung, Spielsachen oder andere tolle Dinge hat, die er nicht mehr braucht, oder wer auf der Suche nach einem kleinen Schnäppchen ist, der kommt demnächst in Jerichow auf seine Kosten.

Denn hier lädt der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow am 7. März zur nächsten großen Kleider- und Spielzeugbörse ein. Dazu öffnet das Bürgerhaus, Karl-Liebknecht-Straße 55, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr seine Tore.

Anmeldung zur Kleider- und Spielzeugbörse in Jerichow möglich

Zu Hause kann Platz geschaffen, anderen Eltern eine Freude gemacht und gleichzeitig kann etwas Geld verdient werden.

Anmeldeschluss für Verkäufer ist der 21. Februar. Diese ist telefonisch nach 17 Uhr 0162 1749 712 (S. Stibitz) oder 0173 2708 147 (N. Gehrmann) möglich. Die Standgebühr für die vorhandenen Tische (0,80 x 1,80 m) beträgt 5 Euro.

Für den Kaffee- und Kuchenverkauf sorgt die 10b der Sekundarschule „An der Elbe“ aus Parey.