Explosion in der Nacht: Wie es den Anwohnern in Genthin nach der Sprengung des Geldautomaten geht

Genthin - Kurz vor drei Uhr morgens am Donnerstag war für die Bewohner des Hauses in der Brandenburger Straße, in dem sich die SB-Stelle der Deutschen Bank befindet, und umliegende Anwohner die Nacht vorbei. Ein Knall in ohrenbetäubender Lautstärke reißt sie aus dem Schlaf. Kriminelle hatten einen Geldausgabeautomaten gesprengt.