Der Wasserturm glänzt in der warmen Wintersonne und vermittelt auf den ersten Blick eine trügerische Ruhe. Denn die Sonne lässt den Schnee auftauen, der in den kommenden Tagen bei sinkenden Temperaturen zu gefährlichem Glatteis werden kann. Besonders Fahrradfahrer und Fußgänger sollten daher aufmerksam sein und sich vorsichtig durch den winterlichen Alltag bewegen.

Das gefährliche Wort heißt überfrierende Nässe. Da hilft auch manchmal der gestreute Split nicht aus. Tipp also: Auch wenn die Aussicht schön sein kann, den Fußweg bitte genau im Auge behalten.