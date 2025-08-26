Sechstklässer der fusionierten Schulen aus Genthin und Brettin lernen sich bei einem Filmprojekt besser kennen. Worum es in den selbstgedrehten Videos geht.

Letzte Anweisungen vor Drehbeginn: Christian Klisan von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt mit eine Filmgruppe der Klasse 6a der Genthiner Sekundarschule beim Besprechen der nächsten Szene.

Genthin. - Eine nicht ganz alltägliche Schulwoche erlebten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a in Genthin. Denn unter der Anleitung von Medienpädagogen der Medienanstalt Sachsen-Anhalt aus Halle wurden sie zu Filmemachern und übernahmen von den Planungen über den Dreh bis zum Schnitt, der sogenannten Post Production, alle Aufgaben, die bei der Filmarbeit dazugehören. So gab es Themenrunden zu Social Media, der Recherche in Online- Suchmaschinen, Ideensammlungen, Requisitenbeschaffung, Drehbuch schreiben, Dreharbeiten, Filmschnitt und der Gestaltung von Vor- und Abspännen.