Sekundarschulen Genthin und Brettin Schüler werden zu Superhelden: Kinder erlernen die Kunst des Filmdrehens
Sechstklässer der fusionierten Schulen aus Genthin und Brettin lernen sich bei einem Filmprojekt besser kennen. Worum es in den selbstgedrehten Videos geht.
26.08.2025, 11:30
Genthin. - Eine nicht ganz alltägliche Schulwoche erlebten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a in Genthin. Denn unter der Anleitung von Medienpädagogen der Medienanstalt Sachsen-Anhalt aus Halle wurden sie zu Filmemachern und übernahmen von den Planungen über den Dreh bis zum Schnitt, der sogenannten Post Production, alle Aufgaben, die bei der Filmarbeit dazugehören. So gab es Themenrunden zu Social Media, der Recherche in Online- Suchmaschinen, Ideensammlungen, Requisitenbeschaffung, Drehbuch schreiben, Dreharbeiten, Filmschnitt und der Gestaltung von Vor- und Abspännen.