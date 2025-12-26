Magdeburgs OB Simone Borris im Interview über die Stimmung in der Stadt, Lehren für Behörden und persönliche Konsequenzen ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.

Emotionale Magdeburger OB Borris: Deshalb kam Rücktritt für sie nie in Frage

Die Lehren aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg

Im ersten Teil des großen Jahresinterviews spricht Oberbürgermeisterin Simone Borris über das Attentat und die Zukunft des Weihnachtsmarktes.

Magdeburg. - Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2024 war auch in diesem Jahr das bestimmende Thema unter den Magdeburgern. Das Leid für Opfer und Betroffene ist kaum in Worte zu fassen. Die Folgen, die sich aus dem Attentat für Politik und Verwaltung ergeben, werden kontrovers diskutiert. Über das Jahr nach dem Attentat sprach im Jahresendinterview Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel mit Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos):