Neueröffnung in der Genthiner Innenstadt Servicepunkt für Post und DHL ist jetzt in der Brandenburger Straße in Genthin
Ab sofort können Briefe und Pakete im Geschäft „Druckvision“ aufgegeben und versendet werden. Wer sich hinter dem neuen Standort verbirgt und welche Vorteile er für die Innenstadt hat.
Die Poststelle im Genthiner Stadtzentrum ist wieder da: Ab Mittwoch, 17. September, übernimmt das Unternehmen „Druckvision“ in der Brandenburger Straße den Servicepunkt der Deutschen Post und DHL. Kundinnen und Kunden können dort künftig Pakete und Briefe versenden, abholen sowie Briefmarken erwerben.