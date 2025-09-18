Ab sofort können Briefe und Pakete im Geschäft „Druckvision“ aufgegeben und versendet werden. Wer sich hinter dem neuen Standort verbirgt und welche Vorteile er für die Innenstadt hat.

Servicepunkt für Post und DHL ist jetzt in der Brandenburger Straße in Genthin

Store-Managerin Elena Gellrich stellt den neuen Post-Service in Genthin vor.

Die Poststelle im Genthiner Stadtzentrum ist wieder da: Ab Mittwoch, 17. September, übernimmt das Unternehmen „Druckvision“ in der Brandenburger Straße den Servicepunkt der Deutschen Post und DHL. Kundinnen und Kunden können dort künftig Pakete und Briefe versenden, abholen sowie Briefmarken erwerben.