Der neu gegründete Verein führt regelmäßig Kleider- und Spielzeugbörsen für Eltern und Kinder im Elbehaus in Ferchland durch. Im November ist eine neue Veranstaltung für die Ladies zum Shopping geplant.

Derben/Ferchland. - Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder des Vereins Elbe-Dorfkinder bei ihrer jüngsten Kleider- und Spielzeugbörse im Elbehaus in Ferchland. „Viele Shopping-Begeisterte warteten schon draußen“, freut sich Jessica Scherber, zweite Vorsitzende des Vereins, über die hohen Besucherzahlen, als um 10 Uhr die Türen zur Börse geöffnet worden sind.

Hervorgegangen ist der Verein der Elbe-Dorfkinder aus einer Gruppe von Eltern, die regelmäßig bei der Organisation und Durchführung der Kleider- und Spielzeugbörsen für Eltern und Kinder geholfen haben. Anfangs hat es sich dabei um Eltern gehandelt, deren Kinder selbst in die Kita gegangen sind, später wurden es weniger Helfer, sodass sich daraus ein fester Stamm gebildet hat.

„Seit Anfang des Jahres sind wir auch ein eingetragener Verein. Das hat alles etwas gedauert, aber jetzt haben wir alle offiziellen Unterlagen in der Hand“, erzählt Christin Richter, Vorsitzende der Elbe-Dorfkinder. Der Verein besteht momentan aus 12 Mitgliedern, vertreten ist der Verein auf Facebook, Instagram und der eigenen Homepage (www.elbedorfkinder.de).

Etwa 20 Jahre organisiert das Team Veranstaltungen dieser Art, bei denen sich alles rund um den Tausch und Verkauf von Kleidung und Spielzeug für Kinder dreht. Gewechselt hat lediglich der Ort: Von der Kita in Derben ging es ins Elbehaus nach Ferchland. „Das ist seitdem unser fester Standort, hier haben wir mehr Räumlichkeiten und Platz für unsere Sachen“, erklärt Jessica Scherber. Die Einnahmen kommen der Kita Elbschlümpfe in Derben zu Gute.

51 Verkäufernummern sind am Wochenende vergeben worden. Betreut wurden die Stände von den Vereinsmitgliedern. Bei der nächsten Veranstaltung wechselt das Prinzip: Bei der Ladies Shopping Night am 1. November betreuen die Teilnehmer ihre Ständen selbst.

Der Verein selbst kümmert sich dabei um die Verpflegung in Form von etwa Snacks und Cocktails. „Bisher haben sich bereits 15 von 25 möglichen Frauen für Stände angemeldet“, berichtet Christin Richter. Erstmals erfolgt die Anmeldung über die neue Website des Vereins.