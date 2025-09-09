weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Förderung für Kinder und Jugend: So können Leseclubs der Stiftung Lesen auch in Genthin eingerichtet werden

Vereine, Bibliotheken oder Jugendzentren haben die Gelegenheit, Teil der bundesweiten Leseclub-Initiative zu werden. Bis Ende September läuft die Bewerbungsfrist für eine finanzielle Unterstützung.

Von Mike Fleske 09.09.2025, 17:15
Einrichtungen in der Region Genthin können einen Leseclub gründen und bekommen dafür Geld.
Einrichtungen in der Region Genthin können einen Leseclub gründen und bekommen dafür Geld. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Genthin - Einrichtungen, die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erreichen, können bis Ende September einen Leseclub der Stiftung Lesen beantragen und erhalten umfangreiche Förderung.