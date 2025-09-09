Vereine, Bibliotheken oder Jugendzentren haben die Gelegenheit, Teil der bundesweiten Leseclub-Initiative zu werden. Bis Ende September läuft die Bewerbungsfrist für eine finanzielle Unterstützung.

So können Leseclubs der Stiftung Lesen auch in Genthin eingerichtet werden

Einrichtungen in der Region Genthin können einen Leseclub gründen und bekommen dafür Geld.

Genthin - Einrichtungen, die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erreichen, können bis Ende September einen Leseclub der Stiftung Lesen beantragen und erhalten umfangreiche Förderung.