Förderung für Kinder und Jugend So können Leseclubs der Stiftung Lesen auch in Genthin eingerichtet werden
Vereine, Bibliotheken oder Jugendzentren haben die Gelegenheit, Teil der bundesweiten Leseclub-Initiative zu werden. Bis Ende September läuft die Bewerbungsfrist für eine finanzielle Unterstützung.
09.09.2025, 17:15
Genthin - Einrichtungen, die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erreichen, können bis Ende September einen Leseclub der Stiftung Lesen beantragen und erhalten umfangreiche Förderung.