Wegen eines technischen Defekts blieb in der Nacht auf Dienstag der Strom in Uthmöden und weiteren Orten weg.

Uthmöden - Im Haldensleber Ortsteil Uthmöden war in der Nacht auf Dienstag (24. Februar) zeitweise die Stromversorgung unterbrochen. Ereignet hatte sich der Stromausfall laut Netzbetreiber Avacon demnach gegen 2 Uhr morgens. Betroffen von dem Netzausfall waren neben Uthmöden unter anderem auch Born, Klüden und der Weiler Hütten.

Ursache für die Störung war laut einer Sprecherin von Avacon ein Defekt in einer Anlage, die durch einen Kunden betrieben werde. In dessen weiterer Folge sei es zu den Ausfällen im Netz gekommen. Insgesamt seien acht Trafostationen betroffen gewesen.

Die Stromversorgung konnte offenbar noch in den Morgenstunden wieder hergestellt werden. Der letzte Kunde sei ab 3.45 Uhr wieder mit Elektrizität versorgt gewesen, heißt es von der Sprecherin des Netzbetreibers Avacon auf Nachfrage der Volksstimme.