Eil
Abschluss mit Auszeichnung „Mehr als nur Po abwischen“: Junge Pflegefachfrau aus der Börde ausgezeichnet
Luisa Allner aus Oschersleben hat die Pflegeausbildung an der Bördeklinik Neindorf mit Bestnoten abgeschlossen. Jetzt will sie andere junge Menschen motivieren und mit Klischees aufräumen.
24.02.2026, 06:00
Oschersleben - Ob sie schon immer in die Pflege wollte? Eigentlich nicht, lacht Luisa Allner. Der medizinische Bereich hätte sie zwar schon gereizt, aber die Arbeit in der Krankenpflege hätte sie sich nie vorstellen können, sagt die 22-Jährige. Dann kam ein Jahr, das alles verändert hat.