Luisa Allner aus Oschersleben hat die Pflegeausbildung an der Bördeklinik Neindorf mit Bestnoten abgeschlossen. Jetzt will sie andere junge Menschen motivieren und mit Klischees aufräumen.

Luisa Allner (rechts) hat ihre Ausbildung am Helios-Klinikum Neindorf mit Auszeichnung abgeschlossen. Unterstützt wurde sie dabei von Praxisanleiterin Kerstin Dannenberg.

Oschersleben - Ob sie schon immer in die Pflege wollte? Eigentlich nicht, lacht Luisa Allner. Der medizinische Bereich hätte sie zwar schon gereizt, aber die Arbeit in der Krankenpflege hätte sie sich nie vorstellen können, sagt die 22-Jährige. Dann kam ein Jahr, das alles verändert hat.