weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Abschluss mit Auszeichnung: „Mehr als nur Po abwischen“: Junge Pflegefachfrau aus der Börde ausgezeichnet

Eil
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf

Abschluss mit Auszeichnung „Mehr als nur Po abwischen“: Junge Pflegefachfrau aus der Börde ausgezeichnet

Luisa Allner aus Oschersleben hat die Pflegeausbildung an der Bördeklinik Neindorf mit Bestnoten abgeschlossen. Jetzt will sie andere junge Menschen motivieren und mit Klischees aufräumen.

Von Anna Schwanz 24.02.2026, 06:00
Luisa Allner (rechts) hat ihre Ausbildung am Helios-Klinikum Neindorf mit Auszeichnung abgeschlossen. Unterstützt wurde sie dabei von Praxisanleiterin Kerstin Dannenberg.
Luisa Allner (rechts) hat ihre Ausbildung am Helios-Klinikum Neindorf mit Auszeichnung abgeschlossen. Unterstützt wurde sie dabei von Praxisanleiterin Kerstin Dannenberg. Foto: Anna Schwanz

Oschersleben - Ob sie schon immer in die Pflege wollte? Eigentlich nicht, lacht Luisa Allner. Der medizinische Bereich hätte sie zwar schon gereizt, aber die Arbeit in der Krankenpflege hätte sie sich nie vorstellen können, sagt die 22-Jährige. Dann kam ein Jahr, das alles verändert hat.