Draußen? Ja! Die beliebte Sause nach dem Karnevalsumzug Seehausen am Tulpensonntag findet unter freiem Himmel am Umfluter statt. Der Präsident hofft auf Plusgrade.

Seehausen. - Ja, es stimmt. Die beliebte Tanzparty nach dem Karnevalsumzug in Seehausen am Tulpensonntag, 15. Februar, findet in diesem Jahr unter freiem Himmel am Umfluter statt.

Die Jecken und ihr närrisches Volk müssen sich also warm anziehen, wobei SCC-Präsident Burkhard Lüdicke noch auf Plusgrade hofft. „Was sollen wir machen, in die Wischelandhalle können wir nicht. Geld für ein Zelt wie im vergangenen Jahr zur Jubiläumssession haben wir nicht. Wir müssen zusehen, wie wir mit den Widrigkeiten klarkommen.“ Ein Dach über dem Kopf habe in jedem Fall allein der DJ auf seiner Empore. Die Gäste können sich an Bratwurst und Getränken laben.

Der Umzug beginnt um 14 Uhr an der Mühlenstraße, führt über die Große Brüderstraße, Lindenstraße, Bahnstraße, Goethestraße in die Arendseer Straße und endet am Winkelmannplatz mit der Begrüßung und Vorstellung der Umzugsteilnehmer. „Die Resonanz ist super“, freut sich Lüdicke. Ausverkauft sei auch die Abendveranstaltung am Sonnabend.