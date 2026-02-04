Zwischen Frost, Räumfahrzeugen und Wartungsarbeiten: Warum im Bördeland nicht jede Straße früh geräumt ist und was hinter den Winterarbeiten steckt.

Biere. - Warum können Straßen nicht sofort repariert werden? Weshalb sind Räumfahrzeuge nicht überall gleichzeitig unterwegs? Diese Fragen tauchen im Winter sicher bei den meisten auf. Wenn in den Wintermonaten die Temperaturen sinken, verändert sich auch die Arbeit im Bauhof der Gemeinde Bördeland. Im Hintergrund laufen zahlreiche Arbeiten, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Oft ist Geduld gefragt. Warum das so ist, verrieten der Fachdienstleiter der Bauverwaltung, Ronald Funke, sowie Bauhofmitarbeiter Florian Hitschfel der Volksstimme. Und dabei wird schnell klar: Winterarbeit bedeutet weit mehr als Schneeschieben und sie folgt klaren Regeln und Prioritäten.