Kürzlich ist Steffis Tierhilfe aus Ringelsdorf für den Publikumspreis des Deutschen Tierschutzbundes nominiert gewesen. Nun erhält sie durch eine ganz besondere Aktion weitere Unterstützung aus Königsborn.

700 Euro für Igel in Not: Königsborn überrascht Steffis Tierhilfe in Ringelsdorf

Cordula Helmecke (l.) und Carola Köppe (r.) haben 700 Euro für Stefanie Jaksch und ihre Tierhilfe zur Rettung der Igel gesammelt.

Ringelsdorf/Königsborn. - Seit etwa fünf Jahren kümmert sich Stefanie Jaksch in Ringelsdorf um verwaiste oder verletzte Igel. Dabei ist „Steffis Tierhilfe“ eine zentrale Anlaufstelle für Tiere in Not, um die sich Jaksch ehrenamtlich kümmert.