Genthins größte Veranstaltung zum Jahresanfang findet statt: Im Mittelpunkt stehen Rückblick, Ausblick und die Verleihung des Bürgerpreises.

Genthin - Der Termin steht fest: Die Stadt Genthin wird am Freitag, 20. Februar 2026, den städtischen Neujahrsempfang präsentieren. Das kündigte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) jetzt an. Die Veranstaltung soll – wie bereits in den vergangenen Jahren – gemeinsam mit der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ausgerichtet werden. Besonderheit diesmal: Der Empfang findet erneut in einem Genthiner Unternehmen statt.