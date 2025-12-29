weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Ehrenveranstaltung in Genthin Stadt Genthin plant Neujahrsempfang mit Bürgerpreis

Genthins größte Veranstaltung zum Jahresanfang findet statt: Im Mittelpunkt stehen Rückblick, Ausblick und die Verleihung des Bürgerpreises.

Von Mike Fleske 29.12.2025, 11:42
Landrat Steffen Burchhardt mit Geehrten beim Genthiner Neujahrsempfang 2025
Landrat Steffen Burchhardt mit Geehrten beim Genthiner Neujahrsempfang 2025 Foto: Steffen Reichel

Genthin - Der Termin steht fest: Die Stadt Genthin wird am Freitag, 20. Februar 2026, den städtischen Neujahrsempfang präsentieren. Das kündigte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) jetzt an. Die Veranstaltung soll – wie bereits in den vergangenen Jahren – gemeinsam mit der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ausgerichtet werden. Besonderheit diesmal: Der Empfang findet erneut in einem Genthiner Unternehmen statt.