In Genthin wächst der Druck. Alte Versprechen an die Jugend stehen weiter im Raum, doch passiert ist bislang wenig. Jetzt mischen sich neue Stimmen ein – und sie fordern konkrete Antworten.

Genthin - Der Skaterpark in Genthin ist erneut Thema in der öffentlichen Diskussion. Nach Jahren ohne sichtbare Fortschritte wird das Projekt jetzt nicht nur vom Jugendhaus weiter unterstützt, sondern auch vom Seniorenbeirat der Einheitsgemeinde Stadt Genthin entschieden eingefordert. In einem aktuellen Anschreiben an die Stadtverwaltung und den Bauausschuss fordert der Beirat mehr Jugendfreundlichkeit in der Stadt – mit einem klaren Fokus: Endlich eine neue Skateranlage für Genthin.