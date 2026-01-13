Nach monatelangen Spannungen verliert die CDU einen Stadtrat. Grund sind tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten.

Stadtrat verlässt CDU in Genthin – Streit über Photovoltaik-Anlagen führt zum Bruch

Im Rathaus Genthin verändert sich die Zusammensetzung des Stadtrates.

Genthin - In der Genthiner CDU herrscht Aufruhr: Ein Stadtrat ist nicht länger Mitglied der Partei. Diese Entscheidung hat sich über einen längeren Zeitraum angebahnt. Nun gibt es eine klare Aussage, die von beiden Seiten bestätigt wird.