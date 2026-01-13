weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Veränderung in der Genthiner Politik: Stadtrat verlässt CDU in Genthin – Streit über Photovoltaik-Anlagen führt zum Bruch

Veränderung in der Genthiner Politik Stadtrat verlässt CDU in Genthin – Streit über Photovoltaik-Anlagen führt zum Bruch

Nach monatelangen Spannungen verliert die CDU einen Stadtrat. Grund sind tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 13.01.2026, 14:53
Im Rathaus Genthin verändert sich die Zusammensetzung des Stadtrates.
Im Rathaus Genthin verändert sich die Zusammensetzung des Stadtrates.

Genthin - In der Genthiner CDU herrscht Aufruhr: Ein Stadtrat ist nicht länger Mitglied der Partei. Diese Entscheidung hat sich über einen längeren Zeitraum angebahnt. Nun gibt es eine klare Aussage, die von beiden Seiten bestätigt wird.