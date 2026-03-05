Für das neue Schuljahr steht in Havelberg Biologie für die Elftklässler in der Oberstufe auf der Kippe. Eltern befürchten ein langsames Sterben der Schule.

Erneut Sorge um die Zukunft des Gymnasiums in Havelberg

Beim Tag der offenen Tür im Januar 2026 haben sich Sekundarschule und Gymnasium in Havelberg den künftigen Fünftklässlern und ihren Eltern vorgestellt. Die Angebote im Gymnasium, wie hier in Chemie, sind gut, fanden die Besucher.

Havelberg. - Wieder einmal hat es am hiesigen Teil des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg Irritationen gegeben, die bei Eltern dazu führten, dass sie sich Sorgen um die Zukunft der Schule machen. Nach den Winterferien waren in der Elternversammlung für die aktuellen Zehntklässler mit Blick aufs Abitur die Kurswahlzettel für die Oberstufe ausgegeben worden: Ohne das Fach Biologie.