Lehrermangel wirkt sich aus Erneut Sorge um die Zukunft des Gymnasiums in Havelberg
Für das neue Schuljahr steht in Havelberg Biologie für die Elftklässler in der Oberstufe auf der Kippe. Eltern befürchten ein langsames Sterben der Schule.
Aktualisiert: 05.03.2026, 08:50
Havelberg. - Wieder einmal hat es am hiesigen Teil des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg Irritationen gegeben, die bei Eltern dazu führten, dass sie sich Sorgen um die Zukunft der Schule machen. Nach den Winterferien waren in der Elternversammlung für die aktuellen Zehntklässler mit Blick aufs Abitur die Kurswahlzettel für die Oberstufe ausgegeben worden: Ohne das Fach Biologie.