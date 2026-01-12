Genthin - Wie es auf der offiziellen Internetseite der Stadt Genthin heißt, können die Dienstleistungen des Standesamtes der Stadt Genthin aufgrund personeller Engpässe im Zeitraum vom 12. Januar bis voraussichtlich 30. Januar 2026 nicht in vollem Umfang gewährleistet werden.

Regulärer Betrieb zeitweise nicht möglich

In dem genannten Zeitraum ist der reguläre Dienstbetrieb des Standesamtes Genthin eingeschränkt. Die Stadt weist darauf hin, dass es zu Verzögerungen und Einschränkungen bei der Bearbeitung von Anliegen kommen kann.

Für dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten wird in dieser Zeit eine Notfallbetreuung durch das Standesamt der Stadt Jerichow übernommen. Bürgerinnen und Bürger aus Genthin haben während der regulären Sprechzeiten die Möglichkeit, sich direkt an das Standesamt Jerichow zu wenden.

Kontakt zum Standesamt Jerichow

Das Standesamt Jerichow befindet sich in der Karl-Liebknecht-Straße 10, 39319 Jerichow. Ansprechpartner sind telefonisch unter 039343 92716 oder 039343 92721 sowie per E-Mail unter standesamt@stadt-jerichow.de erreichbar.