„Neues Jahr, neue Planung“ – unter diesem wegweisenden Motto schlagen zwei traditionsreiche Ensembles ein neues Kapitel der Genthiner Kulturgeschichte auf.

Stimmen werden vereint: Männer- und Frauenchor bilden neue Singgemeinschaft in Genthin

Landrat Steffen Burchhardt mit dem Vorsitzenden des Handwerker-Männerchores Rüdiger Klein.

Genthin - Mit gemeinsamen Gesang in die Zukunft: Der Handwerker-Männerchor (HwMC) von 1860 und der Frauenchor Genthin agieren ab sofort als Singgemeinschaft. Diese Entscheidung markiert eine Zäsur in der Geschichte beider Ensembles hat aber einen gewichtigen Grund.