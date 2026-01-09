EIL:
Zwei Ensembles proben die Zusammenarbeit Stimmen werden vereint: Männer- und Frauenchor bilden neue Singgemeinschaft in Genthin
„Neues Jahr, neue Planung“ – unter diesem wegweisenden Motto schlagen zwei traditionsreiche Ensembles ein neues Kapitel der Genthiner Kulturgeschichte auf.
09.01.2026, 14:28
Genthin - Mit gemeinsamen Gesang in die Zukunft: Der Handwerker-Männerchor (HwMC) von 1860 und der Frauenchor Genthin agieren ab sofort als Singgemeinschaft. Diese Entscheidung markiert eine Zäsur in der Geschichte beider Ensembles hat aber einen gewichtigen Grund.