Im Kreis Stendal zeigt ein Rentner die riesige Puppensammlung seiner Mutter. Über 400 Figuren aus DDR und BRD sind zu sehen. Der Besuch ist kostenlos - auch für Kinder, die dort sogar spielen dürfen.

In der Ausstellung sind Puppen unterschiedlicher Hersteller aus Ost und West aus vielen Jahrzehnten zu sehen.

Osterburg. - Puppen überall, wohin man schaut: liebevoll einsortiert in Regale, die fast jede Wand bedecken. Größere Exemplare sitzen auf kleinen Bänken; vor den Schaufenstern sind ihre Stuben zu sehen. Die Besucher der DRK-Tagespflege sind begeistert, dass sie die Figuren sogar in die Hand nehmen dürfen. Der besondere Ausflug hat sie in den ehemaligen Handyshop in der Breiten Straße 18 in Osterburg geführt. Dort ist eine Sammlung mit hunderten Puppen zu sehen. Wie viele? Gezählt hat sie bisher niemand.