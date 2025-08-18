Gutachten zeichnet düsteres Bild vom Angeklagten Tote Anna-Lena aus Genthin: Behinderung, Alkohol, Drogen, Tiktok - war der Ex-Freund eine tickende Zeitbombe?
Früh mit Alkohol angefangen, aggressives Verhalten, Komplexe wegen seiner Behinderung. Im Prozess um den Tod von Anna-Lena aus Genthin geht es auch um das Leben vom Angeklagten, den Ex-Freund. Und Tiktok.
18.08.2025, 14:03
Stendal/Genthin. - Alkohol, Drogen, Depressionen, Suizid-Gedanken - im Prozess um die tödliche Messerattacke auf Anna-Lena aus Genthin sitzt der Ex-Freund auf der Anklagebank. Am Landgericht Stendal zeichnet ein Gutachter ein düsteres Bild vom Beschuldigten. Was Tiktok mit der Tat zu tun haben könnte.