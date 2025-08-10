weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Trotz sinkender Kinderzahlen: Magdeburger Stadtteil Kannenstieg soll moderne Kita bekommen

Trotz sinkender Kinderzahlen Magdeburger Stadtteil Kannenstieg soll moderne Kita bekommen

Obwohl die Geburtenzahl zurückgeht, plant die Stadt Magdeburg im Kannenstieg weiter mit einer Kita. Wie die Pläne aussehen und welche Einrichtung dort einziehen soll.

Von Stefan Harter 10.08.2025, 09:00
Eine Kita in Magdeburg soll saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden.
Eine Kita in Magdeburg soll saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Saskia Lohöfer

Kannenstieg. - Die Stadt Magdeburg muss aufgrund der sinkenden Kinderzahlen ihre Infrastruktur an Kindertagesstätten neu ordnen. Erste Einrichtungen haben bereits ihre Schließung angekündigt. Für den Stadtteil Kannenstieg gibt es indes eine positive Meldung aus der Verwaltung.