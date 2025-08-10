Obwohl die Geburtenzahl zurückgeht, plant die Stadt Magdeburg im Kannenstieg weiter mit einer Kita. Wie die Pläne aussehen und welche Einrichtung dort einziehen soll.

Eine Kita in Magdeburg soll saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden.

Kannenstieg. - Die Stadt Magdeburg muss aufgrund der sinkenden Kinderzahlen ihre Infrastruktur an Kindertagesstätten neu ordnen. Erste Einrichtungen haben bereits ihre Schließung angekündigt. Für den Stadtteil Kannenstieg gibt es indes eine positive Meldung aus der Verwaltung.