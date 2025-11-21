Nach fast 30 Jahren geht ein Stück Geschichte zu Ende. Warum der Elektriker in Rätzlingen seine Kräfte bündelt und noch lange nicht den Stecker zieht.

Elektro Kanitz schließt Geschäft in Weferlingen, bleibt aber der Region treu

Peter Kanitz in seinem Geschäft in Rätzlingen – hier konzentriert sich künftig das gesamte Angebot.

Rätzlingen - Nach drei Jahrzehnten heißt es Abschied nehmen: Das Geschäft Elektro-Kanitz in Weferlingen wird zum 31. Dezember 2025 seine Türen für immer schließen. Für viele Stammkunden kommt diese Nachricht überraschend – schließlich ist der Betrieb seit fast 30 Jahren eine feste Größe im Steinweg 3.