Angesichts der sinkenden Kinderzahlen in Biederitz wird das Ringen um den Nachwuchs weiter zunehmen. Die angespannte Lage zwingt das Rathaus nun in die Offensive.

Etliche Familien folgten zuletzt der Einladung der Gemeinde und besuchten mit ihrem Nachwuchs das örtliche Rathaus. Für Biederitz wird es künftig unabdingbar sein, den Nachwuchs in den örtlichen Kitas zu halten.

Biederitz. - Das zähe Ringen um die Zukunft der Kita Sonnenschein dürfte in der Gemeinde Biederitz als Weckruf verstanden worden sein. Wie die Zahlen nun zeigen, wird sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Doch statt abzuwarten, wechselt das Rathaus in die Offensive.