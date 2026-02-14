weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Wasserstraße wird zur Kunstmeile: Tourismus und Kultur: Wie das Ufer des Elbe-Havel-Kanals zu einer riesigen Freiluftgalerie wird

Wasserstraße wird zur Kunstmeile Tourismus und Kultur: Wie das Ufer des Elbe-Havel-Kanals zu einer riesigen Freiluftgalerie wird

Entlang der Wasserstrecke im Jerichower Land soll ein „Kunst-Kanal“ entstehen – eine offenen Galerie unter freiem Himmel verbunden mit Aktionen.

Von Mike Fleske 14.02.2026, 06:22
Um den Elbe-Havel-Kanal und sein Umfeld geht es: Der Vorstand des Elbe-Havel-Kunstkanals (v. l.) Susann Golz, Friedemann und Bianca Kahl in der Volksstimme-Redaktion.
Um den Elbe-Havel-Kanal und sein Umfeld geht es: Der Vorstand des Elbe-Havel-Kunstkanals (v. l.) Susann Golz, Friedemann und Bianca Kahl in der Volksstimme-Redaktion. Foto: Mike Fleske

Genthin - Der Elbe-Havel-Kanal ist für viele bisher vor allem eins: Wasserstraße für Jachten und Berufsschiffe sowie idyllische Kulisse für Rad- und Bootstouren zwischen Magdeburg, Brandenburg an der Havel und Berlin. Doch das soll sich bald grundlegend ändern - mit Kunst und Kultur.