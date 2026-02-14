Die MVB haben eine neue Sperrung in Magdeburg angekündigt. Das Rathaus widerspricht jedoch und verweist auf die fehlende Genehmigung der Straßenverkehrsbehörde.

Wirrwarr um neue MVB-Baustelle in Magdeburg: Straßensperrung - ja oder nein?

Laut Verkehrsschildern ist die Kritzmannstraße in Magdeburg ab dem 16. Februar 2026 gesperrt.

Magdeburg. - Kommt die Straßensperrung jetzt - oder doch nicht? Die Antwort auf diese Frage dürfte nicht nur die Bewohner des Magdeburger Stadtteils Neustädter Feld beschäftigen. Denn die dortige Kritzmannstraße soll eigentlich ab 16. Februar 2026 dicht sein. Doch nun soll plötzlich alles anders sein.