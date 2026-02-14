weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadt spricht von fehlender Genehmigung: Wirrwarr um neue MVB-Baustelle in Magdeburg: Straßensperrung - ja oder nein?

Die MVB haben eine neue Sperrung in Magdeburg angekündigt. Das Rathaus widerspricht jedoch und verweist auf die fehlende Genehmigung der Straßenverkehrsbehörde.

Von Stefan Harter 14.02.2026, 07:40
Laut Verkehrsschildern ist die Kritzmannstraße in Magdeburg ab dem 16. Februar 2026 gesperrt.
Laut Verkehrsschildern ist die Kritzmannstraße in Magdeburg ab dem 16. Februar 2026 gesperrt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Kommt die Straßensperrung jetzt - oder doch nicht? Die Antwort auf diese Frage dürfte nicht nur die Bewohner des Magdeburger Stadtteils Neustädter Feld beschäftigen. Denn die dortige Kritzmannstraße soll eigentlich ab 16. Februar 2026 dicht sein. Doch nun soll plötzlich alles anders sein.