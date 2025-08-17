Ruhe vor dem Stadtleben Camping, Radurlaub und Ferienwohnung: Der Landhof Liebsch bei Jerichow ist ein Idyll für Urlauber an der Elbe
In Steinitz bei Jerichow hat sich der Landhof Liebsch von einem einzelnen Zimmer zu einem beliebten Anlaufpunkt für Camper, Urlauber und Radfahrer entwickelt, die Urlaub an der Elbe machen.
Aktualisiert: 17.08.2025, 10:58
Steinitz/Jerichow. - Seit 2010 zieht der Landhof Liebsch zahlreiche Urlauber und Touristen in das beschauliche Steinitz in der Nähe von Jerichow.